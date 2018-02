Arinox assume: priorità a chi vive a 500 metri dall'azienda e ai genitori con figli

A.A.A. nuovo personale cercasi. Preferibilmente, residente entro 500 metri dal luogo di lavoro, oppure genitori over 40 con figli: questo l’annuncio diffuso da Arinox, azienda con sede a Riva Trigoso specializzata in lavorazione dell’acciaio.

Dieci in totale le figure ricercate, che verranno assunte entro marzo: 8 operai da inserire nelle nuove linee di ricottura e tenso-spianatura, che entreranno in funzione entro la fine dell’anno; un responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (per cui è richiesta la laurea in Ingegneria, Chimica e Fisica o un diploma unito a un’ esperienza di almeno 5 anni); e un addetto al laboratorio Qualità.

Tra i requisiti preferenziali, l’azienda ha inserito la residenza entro 500 metri dallo stabilimento di Riva Trigoso e nei comuni del Tigullio, specificando inoltre che almeno un posto verrà assegnato a una mamma o a un papà over 40 e a un neo diplomato o laureato che ha svolto un’esperienza di alternanza scuola - lavoro in aziende associate o in Confindustria.