Architetti, a Genova sono 2.700: tra i giovani "vincono" le donne

Sono oltre 155mila gli architetti residenti in Italia, e di questi 4.453 sono in Liguria: a Genova, città che ha dato in natali all’archistar Renzo Piano, sono 2.770 i professionisti iscritti all’Albo Unico del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori).

Scendendo più nel dettaglio, in Liguria, come in tutta Italia, il numero degli architetti uomini è superiore a quello delle donne nei professionisti “over 51”, ma le generazioni più giovani stanno facendo registrare un’inversione di marcia. A Genova, per esempio, tra gli “over 51” si contano 669 uomini e 480 donne, ma il dato cambia considerevolmente andando ad analizzare i numeri degli “under 30” che vedono le architette di molto superiori agli architetti, 85 contro 3. Le donne architetto in Liguria sono 2.318, gli uomini, invece, 3.387.

I numeri sono emersi dallo studio effettuato in occasione dell’ottavo Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani "Abitare il Paese Città e Territori del Futuro Prossimo”, che si terrà a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, dal 5 al 7 luglio. Un appuntamento nel corso del quale - a dieci anni dall’ultimo Congresso tenutosi a Palermo - il Consiglio Nazionale intende offrire un significativo contributo sul futuro dell'abitare, delle città e dei territori, proponendo una nuova visione della qualità della vita urbana e illustrando nuovi progetti da presentare al Governo.