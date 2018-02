Presentata la turbina 'Monte Bianco', fiore all'occhiello di Ansaldo

Questa mattina a Genova è stata presentata la turbina di nuova generazione, prodotta da Ansaldo Energia. Pesa 450 tonnellate ed è alta oltre tredici metri. Il nome scelto è 'Monte Bianco' per celebrare il fatto che si tratta della più grande turbina progettata e realizzata in Europa. Per l'occasione era presente il governo con la ministra Roberta Pinotti.

A fine anno la GT36 sarà la prima turbina a essere spedita via mare attraverso il nuovo polo produttivo di Cornigliano. Al momento Ansaldo Energia è in grado di produrne sei all'anno e rappresenta il top della tecnologia che l'azienda può sviluppare. Con la sua potenza di oltre 500 megawatt, 'Monte Bianco' può fornire elettricità a una città di medie dimensioni.