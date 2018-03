Ansaldo Energia, firmato accordo per contratti di solidarietà

Ieri mattina si è svolto un incontro tra i vertici di Ansaldo Energia, le rappresentanze sindacali unitarie e le segreterie Fim, Fiom e Uilm per definire e sottoscrivere l'accordo di attivazione dei contratti di solidarietà in Ansaldo.

«Un accordo che permetterà di gestire con il minimo impatto economico possibile sui lavoratori lo scarico di lavoro - dice Alessandro Vella, segretario generale Fim Liguria -. Abbiamo chiesto anche le prospettive dei prossimi mesi in merito all'acquisizione di nuove commesse: su questo fronte ci è stata illustrata la prospettiva di finalizzarne alcune (Tunisia e Russia) e relativamente al momento contingente di difficoltà istituire una task force per attuare le strategie per superare al meglio questo momento di difficoltà. Prossimamente saranno svolte le assemblee per illustrare e scendere nei particolari di tutte le casistiche e possibili incognite che si potrebbero presentare».

«Ansaldo Energia - spiega Antonio Apa, segretario generale Uilm Genova - ha dichiarato un problema di instaurazione complessiva di 340mila ore su base annua, che coinvolge 200 risorse su un organico operai, impiegati e quadri di 2.395; tutto a seguito di uno scarico di lavoro sul mercato della 'power generation' in cui opera l'azienda. L'accordo prevede una riduzione d'orario del 4% sulle 40 ore contrattuali, che corrispondono a 16 ore mensili di riduzione d'orario. I lavoratori avranno, a seguito di un'integrazione salariale del 60% che abbiamo concordato con l'azienda, una perdita minima mensile che al quinto livello corrisponde a 58 euro e all'ottavo livello a 83 euro, frutto di un confronto costruttivo fra organizzazioni sindacali e azienda».

«In questo contesto viene data soluzione anche ai 96 lavoratori somministrati, in prevalenza giovani, ai quali viene assicurata nonostante il ricorso alla solidarietà, la garanzia del posto di lavoro. L'ingegner Zampini, presente alla riunione, su nostra sollecitazione ha dichiarato che la solidarietà possa chiudersi entro l'arco del 2018 a seguito del fatto che alcune commesse cominciano a entrare e che il 2019 può rappresentare un anno migliore rispetto al 2017 e al 2018», conclude Apa.