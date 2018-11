Andrea Pilotti svela la classifica Cuscini Cervicale 2018

News ghiotta per i consumatori in procinto di acquistare un cuscino per dolori cervicali, GenovaToday ha intervistato Andrea Pilotti, esperto di materassi e guanciali letto della rivista digitale MaterassiMatrimoniali.com, per avere un’anteprima della classifica dei migliori cuscini per cervicale 2018