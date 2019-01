Amt cerca autisti bus: come partecipare alla selezione

Aaa cercasi nuovi autisti autobus da assumere con contratto di apprendistato: l’annuncio arriva da Amt, che ha aperto le selezioni per realizzare una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di nuovo personale nel corso del 2019 e del 2020.

I nuovi autisti verranno assunti con un contratto della durata di 36 mesi: per partecipare alle selezioni è necessario inviare online la domanda entro le 12 del 15 febbraio 2019, dopodiché i candidati in possesso dei requisiti verranno convocati parte un colloquio di gruppo e uno individuale, che inizieranno a partire dal 25 febbraio.

La graduatoria finale, pubblicata entro il 31 marzo 2019 con durata di 24 mesi, verrà espressa in centesimi, e sarà ottenuta sommando i punteggi del colloqui individuale e di quello di gruppo: per passare sarà necessario ottenere un punteggio minimo di 42/70 nel colloqui individuale.

I requisiti dei candidati e dei futuri assunti

Per candidarsi alle selezione è necessario eessere in possesso di patente di guida D e CQC passeggeri, entrambe valide, e avere meno di 30 anni (essere nati dunque dopo il 21 maggio 1989). Chi ha più di 30 anni può partecipare, documentando però di essere beneficiario di una qualche forma di sostegno alla disoccupazione.

Per quanto riguarda invece l’assunzione, i candidarti che avranno superato le selezioni e rientreranno in graduatoria dovranno inoltre ottenere l’idoneità psico-fisica così come previsto per legge, non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti e, nel caso di cittadini extracomunitari, avere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità. A questo link, i moduli per inviare la domanda.