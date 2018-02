Amt assume, pronti contratti per 60 giovani

Arriva nuovo personale nelle fila di Amt: nei giorni scorsi la Regione ha autorizzato l’assunzione di 54 autisti e di 6 operai con contratto di apprendistato, dipendenti che, stando a quanto dichiarato dal sindaco Marco Bucci, aiuteranno a rilanciare il servizio.

«Questo provvedimento conferma l'impegno assunto di Regione, Comune e Amt rispetto alle tematiche dei prepensionamenti e delle assunzioni nell'ottica di un miglioramento del servizio di tpl a favore della cittadinanza», hanno fatto sapere Bucci e Stefano Balleari, assessore comunale alla Mobilità, che ha ringraziato il collega in Regione, Gianni Berrino, per la collaborazione.

«Come Amt siamo estremamente soddisfatti dell'autorizzazione ricevuta dalla Regione perché ci consente di procedere con il programma previsto di miglioramento della qualità del servizio nel rispetto dei costi - è il commento dell'Amministratore unico di Amt, Marco Beltrami - A questo si aggiunge la soddisfazione di offrire nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato a oltre 50 giovani».

Proprio martedì il sindaco Bucci e l’assessore Balleari hanno visitato la sede di Amt e la rimessa di Staglieno, incontrando i lavoratori e promettendo novità sul traporto pubblico entro poco tempo. Per la fine di febbraio, infatti, dovrebbero essere svelate le linee guida del Pums - il Piano urbano mobilità sostenibile - con cui l’amministrazione è decisa a rivoluzionare il traffico in città investendo in tram, metro ed elettrico.