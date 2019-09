Ampliamento aeroporto di Genova: costi e tempistiche dei lavori

Di ampliamento dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova si è parlato martedì 17 settembre 2019 in Consiglio Comunale,grazia all’interrogazione di Marta Brusoni del gruppo Vince Genova sullo stato di avanzamento dei lavori.

L’assessore allo sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca ha spiegato costi e tempistiche dei lavori: «Dopo la tragedia del ponte Morandi sono state adottate, con il decreto Genova, delle misure importanti per il sistema portuale della città e, ovviamente, degli investimenti ingenti, pari a 30 milioni di euro, per l’aeroporto e la sua struttura d’accesso, nell’ottica di un miglioramento intermodale porto-città».

«All’inizio di questo mese - ha proseguito l'assessore - è stato affidato a uno studio di architettura milanese l’incarico di un progetto definitivo dell’ampliamento del terminal dell’aeroporto di Genova, sulla base di un progetto preliminare risalente al 2011. Questo progetto definitivo dovrebbe essere consegnato entro novembre. Entro i primi giorni del 2020 dovrebbero partire i lavori dei sottoservizi. Ci sarà l’ampliamento del terminal dell’aeroporto con la realizzazione di un fabbricato di circa 5.000 metri quadrati costruito a est dell’attuale aereostazione. Il tempo previsto per la realizzazione di queste opere si aggira intorno ai 36 mesi. Ci saranno degli interventi di riqualificazione immediata del terminal attuale che ammontano a 937.000 euro, il sistema bagagli beneficerà di interventi per 700.000 euro e, per concludere, lavori di ampliamento dell’aerostazione per 16 milioni di euro. Sono altresì previsti interventi su due importanti opere: la messa in sicurezza del viadotto Pionieri d’Italia, di circa 3 milioni di euro, e la costruzione del primo lotto funzionale del collegamento stabile tra l’aeroporto e gli Erzelli per 9 milioni di euro».