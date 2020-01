Ipotesi Amazon a Genova: la risposta di Tursi

Nelle scorse settimane era circolata a Genova la notizia, riportata da un'emittente televisiva locale, dello sbarco a Genova, nell'area di Trasta in Valpolcevera, del colosso del commercio elettronico statunitense Amazon.

Il tema è approdato in consiglio comunale nella seduta di giovedì 9 gennaio 2020 quando Paolo Putti, consigliere comunale di "Chiamami Genova" ha chiesto delucidazioni alla giunta.

L’assessore Stefano Balleari ha risposto spiegando che, al momento, non risulta nessuna richiesta ufficiale: «Tengo a precisare che per questa Amministrazione la Valpolcevera è un territorio al quale vogliamo restituire quanto, in questi anni, non è stato dato. Riguardo al tema dell’interrogazione, la collega Simonetta Cenci mi ha comunicato che, a oggi, allo sportello unico delle imprese non risulta

pervenuta alcuna richiesta in tal senso da parte di Amazon».