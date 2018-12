Voli Genova-Roma, in arrivo tariffe agevolate

Chiunque si sia trovato a dover viaggiare in aereo fra Genova e Roma sa benissimo quanto il biglietto vada a pesare sul portafogli. Per ovviare a tariffe spesso elevate, Regione, Camera di commercio di Genova e Alitalia hanno messo a punto agevolazioni rivolte a chi viaggia per affari fra le due città di farlo a tariffe scontate rispetto al costosissimo biglietto attuale.

La firma dell'accordo è attesa per il 21 dicembre e prevede un carnet di 12 voli per aziende e professionisti a non più di 200 euro andata e ritorno. A dare l'annuncio è stato il segretario generale della Camera di commercio Maurizio Caviglia.