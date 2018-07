L'estate del Colombo, voli e passeggeri in crescita

Secondo i dati pubblicati da Assaeroporti, l'associazione nazionale delle Società di gestione aeroportuali, nel mese di maggio l'aeroporto Cristoforo Colombo ha visto un incremento di passeggeri (+14,6%), quasi tre volte superiore alla media nazionale (+5,5%). Un dato ancora più significativo se confrontato con l'andamento di traffico degli aeroporti della fascia 1-3 milioni di passeggeri all'anno, che a maggio ha registrato una media del -0,8% di passeggeri. Nei primi 5 mesi dell'anno il traffico passeggeri al Cristoforo Colombo è cresciuto del +10,2% rispetto allo stesso periodo del 2017, contro il 6,2% di media nazionale e il +3,7% degli aeroporti nazionali della fascia 1-3 milioni di passeggeri l'anno.

A registrare un vero e proprio exploit sono i numeri relativi ai passeggeri dei voli internazionali: se nei primi cinque mesi dell'anno l'aeroporto di Genova ha visto un incremento del +20,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nel solo mese di maggio il dato sale al +35,9% (contro una media nazionale del 7,3%). Ancora più positivi i dati del mese di giugno, con un incremento medio del +19% di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2017 e un vero e proprio boom di passeggeri sui voli internazionali: +40%.

Una crescita che è frutto di un'offerta commerciale molto apprezzata dai clienti dell'aeroporto, grazie a nuovi collegamenti avviati nelle scorse settimane, come quelli di Easyjet con Londra e Manchester, quello di Sas con Copenaghen e quello con Madrid di Volotea. A fine maggio hanno anche preso il via i nuovi voli per Lampedusa, Lamezia Terme e Mykonos, tutti di Volotea. Il 2 giugno ha preso il via il nuovo volo per Bristol di Easyjet, il 13 giugno è partito il volo per Atene di Aegean Airlines, mentre il 22 giugno è stato il turno del nuovo collegamento con Bucarest di Ernest Airlines. Da segnalare anche i nuovi voli charter da Glasgow e Tel Aviv (dallo scorso 16 giugno). Il 2 agosto sarà il turno del nuovo volo per Berlino di Easyjet.

I voli dell'estate 2018 da Genova

Nazionali: Alghero, Brindisi, Cagliari Catania Bari, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli (Volotea), Olbia (Volotea e Alitalia), Roma (Alitalia). Internazionali: Amsterdam (KLM), Atene (Volotea e Aegean Airlines), Barcellona (Vueling), Berlino (Easyjet), Bristol (Easyjet), Bucarest (Ernest Airlines), Copenaghen (Sas), Francoforte (Lufthansa), Ibiza (Volotea), Londra Stansted (Ryanair), Londra Gatwick (British Airways), Londra Luton (Easyjet), Madrid (Volotea), Manchester (Easyjet), Minorca (Volotea), Mykonos (Volotea), Monaco (Lufthansa), Mosca (S7 Airlines), Palma di Maiorca (Volotea), Parigi (Air France), Santorini (Volotea), Tirana (Blu-Express).