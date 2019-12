Emergenza viabilità, parcheggi scontati all'aeroporto

Visti i problemi sulle autostrade liguri, a cominciare dal crollo del viadotto sull'A6, fino alle restrizioni alla viabilità sull'A26, l'aeroporto di Genova lancia l'iniziativa: 'Voliamo da Genova'. Il progetto prevede un incentivo economico a favore di tutte le compagnie aeree al fine di stimolare l'utilizzo dello scalo anche grazie a offerte promozionali a beneficio dei passeggeri in partenza dall'aeroporto di Genova.

Il meccanismo individuato è quello dell'accordo per adesione tra l'aeroporto e i vettori e sarà in vigore per tutta la stagione 'Winter 2019/2020' (fino alla fine del prossimo marzo).

Per ogni passeggero in partenza in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (calcolato per vettore e per destinazione), l'aeroporto riconoscerà fino a 8 euro (circa il 50% delle tasse d'imbarco) alle compagnie aeree che aderiranno al progetto. L'erogazione dell'incentivo sarà condizionata alla sottoscrizione di un accordo secondo i termini che saranno riportati sul sito dell'aeroporto.

Parallelamente a questa iniziativa, Aeroporto di Genova e Quick Parking, la società che gestisce i parcheggi aeroportuali, hanno introdotto tariffe speciali per la sosta in aeroporto. In particolare, chi viaggerà in giornata potrà usufruire di una speciale tariffa di 15 euro per la sosta nel parcheggio P1 (di fronte al terminal). Tariffe ribassate anche per i viaggi più lunghi: nel parcheggio P2 Low Cost (solo per prenotazioni online) sarà possibile sostare al costo di 10 euro al giorno per 3 giorni o di 8 euro al giorno per 5 giorni.

Le nuove tariffe sono disponibili da martedì 10 dicembre 2019 e saranno valide fino al 31 marzo 2020.