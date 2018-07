Record di passeggeri all'aeroporto, da agosto nuovo volo per Berlino

Ottimi numeri per l'aeroporto Cristoforo Colombo. Domenica 17 giugno è stata la giornata più trafficata nella storia dello scalo: solo in quel giorno, infatti, sui voli di linea decollati e atterrati hanno viaggiato 6.105 passeggeri. A seguire domenica 15 luglio (6.094 passeggeri) e martedì 17 luglio (5.976 passeggeri). Sui primi dieci giorni con più passeggeri nella storia dell'aeroporto, ben otto si sono registrati tra giugno e luglio di quest'anno. Lo scorso giugno è anche stato il mese record nella storia dell'aeroporto di Genova, con 151.485 passeggeri in arrivo e in partenza.

Dati che testimoniano il trend di forte crescita dello scalo, che dall'1 al 15 luglio di quest'anno ha registrato un aumento di passeggeri in arrivo e in partenza del 27,9% e un incremento di movimenti di aeromobili del 27,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Prosegue anche l'exploit dei voli internazionali: sempre nella prima metà del mese hanno segnato un +50% di movimenti e un +43,4% di passeggeri in arrivo e in partenza.

«Numeri che testimoniano il nuovo percorso intrapreso dall'aeroporto di Genova grazie ai collegamenti introdotti negli scorsi mesi e nelle scorse settimane - commenta Paolo Odone, presidente dell'aeroporto di Genova -. Residenti e turisti stanno apprezzando i nuovi collegamenti come quelli con Madrid, Lamezia Terme, Manchester, Bristol, Londra Luton, Copenaghen, Bucarest, Mykonos e Lampedusa. Tutto questo senza dimenticare i voli già esistenti e i tanti hub collegati, che con un solo scalo consentono di volare dal Cristoforo Colombo verso oltre 600 destinazioni nel mondo».

La prossima novità sarà il nuovo volo per Berlino di Easyjet, che prenderà il via giovedì 2 agosto e che collegherà il capoluogo ligure alla capitale tedesca due volte alla settimana (giovedì e domenica). I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia aerea e presso le agenzie di viaggio.

«L'invito ai liguri è quello di scoprire i voli dall'aeroporto di Genova e volare dal Cristoforo Colombo - conclude Odone -. Stiamo anche lavorando a rendere l'aeroporto sempre più comodo e raggiungibile, nell'ottica di un vero e proprio “City Airport” della Liguria. L'incremento delle corse del Volabus di Amt e la nuova navetta Airport Shuttle per Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino di Atp sono il primo segnale di questa strategia».