Aeroporto, cresce il traffico: 31 le destinazioni raggiungibili da Genova

Crescono i passeggeri in transito dall’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: nei primi 6 mesi del 2018 il traffico è aumentato del del 12,2%, con un mese di luglio da record che ha visto il passaggio di 169.519 passeggeri e un incremento del 24,7% rispetto allo stesso mese del 2017.

Il merito, secondo autorità e istituzioni, è tutto della “rivoluzione” cui è andato incontro lo scalo genovese nel 2018: aumentate le rotte - 39 dirette contro le 25 dello scorso anno - e collegamenti nuovi con Copenaghen (SAS), Madrid, Mykonos, Lamezia Terme e Lampedusa (Volotea), che si sono affiancati alle nuove rotte verso Gran Bretagna (Londra Luton, Manchester e Bristol) e Germania (Berlino, con easyJet, in aggiuntaa Monaco e Francoforte di Lufthansa). Tra le novità anche il collegamento con Atene di Aegean Airlines (in aggiunta a quello di Volotea) e i charter da Glasgow e Tel Aviv.

Il 2018 ha visto anche un potenziamento dei collegamenti esistenti, come quello per Amsterdam (il volo, giornaliero ha visto l’introduzione della doppia frequenza nel fine settimana) e quello per Parigi (sempre in estate, Air France ha incrementato l’offerta di posti su volo da Genova, tre volte al giorno).

I dati sono stati presentati lunedì mattina alla presenza del sindaco di Genova, Marco Bucci, del presidente della Regione, Giovanni Toti, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e del Sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture, e Vice Ministro in pectore, Edoardo Rixi: «I dati di traffico di questi mesi dimostrano che il lavoro avviato sta portando risultati importanti - ha detto Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova - La nostra intenzione è quella di proseguire la promozione della “destinazione Genova”, sollecitando l’attenzione dei vettori nei confronti dello scalo e delle potenzialità commerciali del territorio, ma anche di continuare a migliorare i servizi in aeroporto per rendere sempre più piacevole l’esperienza di chi viaggia da e per il Cristoforo Colombo».

«Quando siamo entrati in carica l’Aeroporto di Genova stava scivolando verso il milione di passeggeri, oggi è ragionevole darsi come traguardo quello dei due milioni - ha aggiunto Toti - L’aeroporto non è solo una grande azienda del territorio, è anche una fondamentale porta d’accesso della Liguria. Ora dobbiamo individuare un percorso che dia continuità per il futuro, con il rinnovo della concessione, e proseguire con l’ampliamento del terminal e il collegamento con la ferrovia».

I nodi da sciogliere per lo sviluppo riguardano in particolare i servizi per i passeggeri: giornate di traffico record come quella del 17 giugno, quando in aeroporto sono passati 6.105 passeggeri, hanno messo in evidenza i limiti di spazio dello scalo, che no può essere ulteriormente ampliato. Tra le richieste dei viaggiatori emerse da un’indagine online condotta tra fine luglio e inizio agosto tra oltre 800 partecipanti, ci sono inoltre migliori collegamenti con la città e l’incremento delle aree commerciali e di ristorazione, temicui il Colombo ha già avviato diversi interventi (tra i quali il potenziamento del servizio Volabus e i24 da parte di Amt, il

nuovo ufficio informazioni turistiche di Comune e Regione al piano arrivi, i nuovi punti di ristorazione al piano partenze, l’apertura della parafarmacia, nuova segnaletica, nuovi elementi di arredo e di accesso all’area ritiro bagagli). La rinnovata Genova Lounge ha visto un incremento di accessi del 71% tra gennaio e giugno: un segnale di forte apprezzamento per la nuova sala e per i suoi servizi.

I voli dell’estate 2018

Per quanto riguarda le destinazioni, dal Colombo si possono raggiungere: Alghero, Brindisi, Cagliari Catania Bari, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli (Volotea), Olbia (Volotea e Alitalia), Roma (Alitalia).

A livelli internazionale, Genova è collegata direttamente con: Amsterdam (KLM), Atene (Volotea e Aegean Airlines), Barcellona (Vueling), Berlino (easyJet), Bristol (easyJet), Bucarest (Ernest Airlines), Copenaghen (SAS), Francoforte (Lufthansa),

Ibiza (Volotea), Londra Stansted (Ryanair), Londra Gatwick (British Airways), Londra Luton (easyJet), Madrid (Volotea), Manchester (easyJet), Minorca (Volotea), Mykonos (Volotea), Monaco (Lufthansa), Mosca (S7 Airlines), Palma di Maiorca (Volotea), Parigi (Air France), Santorini (Volotea), Tirana (blu-express).