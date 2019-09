Ampliamento dell'aeroporto, entro 60 giorni il progetto definitivo

Sarò lo studio di architettura milanese One Works a realizzare, entro 60 giorni, il progetto definitivo dell'ampliamento del terminal dell'aeroporto di Genova. L'intervento consisterà nella revisione e nell'adeguamento del progetto originale, approvato da Enac nel 2011, e nella progettazione definitiva del nuovo impianto di smistamento bagagli. I lavori propedeutici prenderanno il via entro la fine dell'anno con l'adeguamento dei sottoservizi nell'area interessata dall'ampliamento.

Ampliamento dell'aeroporto: numeri e linee guida

L'importo del contratto di progettazione è di 288mila euro, mentre la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera sarà di circa 16 milioni. L'intervento relativo al terminal passeggeri prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 5.500 metri quadri, su tre livelli, e il restyling dell'edificio esistente, con particolare riferimento all'area accettazione e imbarchi. Il progetto comprende anche la predisposizione di un nuovo impianto di smistamento bagagli, realizzato con la consulenza di Airport Development Engineering & Trading SA (AD-ET), e la preventiva predisposizione dei sottoservizi. L'ampliamento dovrà essere completato entro 36 mesi e consentirà di offrire ai passeggeri in partenza dal “Cristoforo Colombo” un'esperienza completamente rinnovata, grazie al raddoppio dei varchi dei controlli di sicurezza e all'apertura di nuove zone commerciali e di ristorazione.

L'obiettivo è risolvere l'esigenza di aumentare la capacità dell'aerostazione rispetto al traffico passeggeri atteso, adeguando nel contempo il terminal dal punto di vista funzionale e qualitativo. Il corpo di ampliamento, che verrà realizzato a est dell'attuale aerostazione, esprimerà il nuovo carattere identitario del terminal passeggeri garantendo al tempo stesso l'integrazione architettonica con i volumi esistenti. Il progetto si concentrerà nella definizione dell'involucro esterno, tenendo conto della specificità del sito in cui è inserito quanto degli spazi interni, prevedendo la riqualificazione degli ambienti del terminal esistente. Tutti i passeggeri in partenza potranno muoversi facilmente dall’edificio esistente al nuovo passando attraverso la nuova area dei controlli di sicurezza e da qui raggiungeranno la nuova sala imbarchi. Il nuovo volume sarà caratterizzato da geometrie razionali e da ampie superfici vetrate che consentiranno di illuminare di luce naturale gli spazi interni migliorandone la vivibilità e, al contempo, incrementando il livello di comfort del passeggero. Inoltre, coerentemente con il costante lavoro di approfondimento dei temi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica da parte dello studio, verranno scelti materiali di rivestimento e finiture architettoniche ad alto contenuto di materiale riciclato e con elevate prestazioni tecniche. La firma del contratto è avvenuta questa mattina presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, co-titolare dell’affidamento insieme all’Aeroporto di Genova. Il piano di ampliamento del “Cristoforo Colombo” rientra infatti tra gli investimenti previsti dal Programma Straordinario adottato dal Commissario per la ricostruzione a seguito della sottoscrizione della Convenzione avvenuta lo scorso luglio tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Aeroporto di Genova S.p.A.

Alla firma del documento erano presenti l’Assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, il Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, il Responsabile per l’attuazione del “Programma Straordinario di Investimenti Urgenti”, Marco Rettighieri, il Direttore della Centrale di Vigilanza Tecnica dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Roberto Vergari, il Presidente e il Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova, Paolo Odone e Piero Righi, e il co-fondatore e manager di One Works Giulio De Carli.

«Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato, insieme alle altre istituzioni locali e agli azionisti pubblici, Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio, per il rilancio dello scalo - ha affermato Giovanni Toti, residente della Regione Liguria -. Quell'impegno si è concretizzato in un dettagliato piano di sviluppo che sta dando straordinari risultati, come dimostrano i numeri record di voli e passeggeri di questa estate. Dopo due anni di continui incrementi di traffico, oggi siamo pronti per avviare i lavori di ampliamento dello scalo, per garantire anche in futuro nuovi spazi di crescita per la questa infrastruttura strategica per Genova e per la Liguria. Grazie a questo progetto avremo un aeroporto non solo più moderno e accogliente ma anche più facilmente raggiungibile a beneficio di aziende, turisti, crocieristi e ovviamente di tutti i cittadini liguri».