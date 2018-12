Piaggio Aero, lavoratori senza stipendio ancora in piazza

Nonostante le rassicurazioni ricevute i lavoratori di Piaggio Aero sono ancora senza stipendio e sono scesi nuovamente in piazza. Si era parlato di "lieve ritardo per motivi tecnici" ma al momento quelo del mese di novembre non è ancora stato pagato. In un comunicato la rappresentanza sindacale unitaria Fim Fiom Uilm di Piaggio Aero Industries ha spiegato che per il momento non sarebbe stato ancora autorizzato dal Tribunale di Savona il nulla osta richiesto dal Commissario straordinario per pagare la mensilità di novembre.

Sciopero, quindi, mercoledì 12 dicembre 2018 dalle ore 9 alle 13. I lavoratori si sono radunati sotto alla Prefettura in Largo Lanfranco a partire dalle ore 9.30. Al fianco dei lavoratori anche rappresentanti del Partito Democratico: «Troviamo inaccettabile che non siano ancora arrivati gli stipendi di novembre come era stato promesso - ha dichiarato il capogruppo in Regione Giovanni Lunardon - . Crediamo inoltre che il Governo debba dire chiaramente e in fretta cosa vuole fare per garantire il futuro dell'azienda. Siamo ancora in attesa che venga convocato il più rapidamente possibile un tavolo al Mise per capire che posizione intenda prendere il Governo sugli investimenti per il drone. E' l'ora della chiarezza, non si può attendere oltre».