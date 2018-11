Frana a San Carlo di Cese, Toti: «Riaperta entro fine gennaio»

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza di via Carpenara, la strada su cui due settimane fa si è verificata una frana che ha isolato l’intero centro abitato di San Carlo di Cese, in val Varenna.

Nel pomeriggio di sabato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha effettuato un sopralluogo con il sindaco di Genova, Marco Bucci, e l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, per parlare con gli abitanti della frazione e osservare l’andamento dei lavori.

«Il cantiere è aperto, la viabilità parallela di emergenza è stata approntata», ha detto Toti, assicurando che «Stiamo cercando di sistemare il territorio lavorando senza sosta e contiamo di riaprire la strada fra due mesi a partire da adesso. Nel frattempo stiamo offrendo ogni tipo di supporto per migliorare la vivibilità dei cittadini coinvolti dai disagi e oggi abbiamo ascoltato le loro principali criticità per poterle risolvere al più presto».