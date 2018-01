Zucchine ripiene, una specialità della tradizione

Italiano

Si possono mangiare come secondo, accompagnate da un contorno di insalata, ma anche come antipasto, per deliziare il palato prima di un pranzo o una cena all'insegna delle specialità tipiche di Genova.

Parliamo di un classico della tradizione, che non può mancare nelle case - e neppure nei ristoranti tipici - genovesi: le zucchine ripiene, in assoluto tra le verdure ripiene più amate e facili da preparare.

Iniziamo tagliando le zucchine a metà, per il senso della lunghezza, e facciamole scottare per cinque minuti in acqua bollente.

Dopodiché grattiamo via la polpa con un cucchiaino, e mettiamola in una terrina, insieme al pane ammollato nel latte e alla mortadella, alle uova, al pangrattato, al sale, ai pinoli, al grana e alla maggiorana. Ora dobbiamo mescolare bene in modo da ottenere un impasto omogeneo.

Riempiamo le zucchine con il nostro impasto, e inforniamo a 180 gradi per circa mezz'ora.

Photo credits: Instagram@silviami12