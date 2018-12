La ricetta del pandolce genovese

Italiano

Si avvicina il Natale e a Genova è l'ora di iniziare a preparare il pandolce, lo squisito dolce della tradizione genovese ricco di pinoli, uvetta e canditi. Ecco la ricetta per prepararne uno in casa: vietato festeggiare senza averne uno sul tavolo.

Iniziare impastando il lievito con metà della farina, e far lievitare per 12 ore. Successivamente impastare con la farina rimanente, l'acqua di fior d'arancio, il marsala, il burro e gli altri ingredienti, aggiungendo poco latte in modo da ottenere una pasta morbida. Dopodichè dare all'impasto la caratteristica forma del pandolce, e lasciarlo lievitare per altre 12 ore, avvolto da un panno.

Tracciare sulla cima il classico taglio a forma di triangolo, e infornare per circa un'ora.