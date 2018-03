Italiano

Tra le cose che in Liguria non mancano ci sono i totani, buonissimi cucinati in ogni modo, e le patate, usatissime soprattutto nei polpettoni o per preparare la pasta al pesto con anche i fagiolini.

Insieme, totani e patate - specialità che uniscono mare e terra - sono una ricetta tipica della nostra regione, e possono essere utilizzati anche per preparare gustosi sughi per condire i primi. Vediamo come prepararli.