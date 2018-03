Per la copertura:

Per la pasta:

Per la crema:

Italiano

La famosissima torta della nonna è una ricetta diffusa in molte regioni, tra cui anche la Liguria: non poteva che essere così, visto che tra gli ingredienti principali ci sono i pinoli, che qui sono veramente speciali.

Preparare la pasta frolla mescolando - anche con l'aiuto di un mixer - la farina, il sale e il burro, e poi aggiungere lo zucchero. Formare la classica "fontana" con la pasta ottenuta, e mettere al centro i tuorli con la vanillina. Impastare tutto, e mettere a riposare in frigo per circa un'ora.

Nel frattempo, preparare la crema facendo bollire latte, panna e vaniglia. Sbattere in una terrina i tuorli, lo zucchero e un po' di sale, e unire pian piano la farina. A questo punto unire tutto nel pentolino con il latte, e far cuocere per un paio di minuti mescolando.

A questo punto si può preparare la torta: quando sarà pronta la pasta frolla si potrà prenderne la maggior parte (circa due terzi) stenderla con un mattarello e creare così la "base" da mettere nella tortiera, con la carta da forno. Versarci dentro la crema, e coprire il tutto con la rimanente pasta frolla, stesa anch'essa con il mattarello, e che verrà a questo punto molto più fine.

Alla fine si può spennellare la copertura con un po' di albume, distribuire i pinoli, e infornare per circa un'ora a 160 gradi. Dopo la cottura, spolverare con zucchero a velo.

Photo credit: Instagram@labizzyh