Torta (dolce) di riso: la ricetta

Ma esiste anche la variante dolce, meno conosciuta. In realtà la ricetta non ha origini locali, anzi è arrivata anticamente dai Paesi anglosassoni, importata da cuochi del territorio che avevano fatto esperienza all'estero, "ligurizzandosi" con il tempo.

Se diciamo "torta di riso" nella nostra regione non può non venire in mente la tradizionale torta salata, quella che spesso - per ironizzare sull'"accoglienza ligure" - è finita soprattutto per i turisti.

Iniziamo cuocendo il riso per 3-4 minuti in acqua, e scoliamolo. Facciamo bollire il latte con la scorza di limone, versiamoci dentro il riso e aggiungiamo burro e zucchero, continuiamo a far cuocere per 10 minuti. Se vogliamo, per insaporirla un po' di più e magari prepararla per la merenda dei bambini, possiamo aggiungere del cacao.

Lasciamo riposare e quando il composto sarà tiepido aggiungiamo i tuorli e mescoliamo.

Versiamo in una tortiera (prima occorre imburrarla o passare un filo d'olio) e facciamo cuocere in forno per circa 170-180 gradi per una ventina di minuti. A seconda dei gusti possiamo ultimare spolverando con zucchero a velo.

Photo credits: Ig@torte992018