Tomaxelle, storia e ricetta tradizionale degli 'involtini' genovesi

Italiano

Passate le feste, è rimasto quell'avanzo di arrosto o di umido di cui proprio non sapete che fare? L'avete messo momentaneamente a "decantare" in freezer in attesa che vi venga un'idea per ripresentarlo a tavola?

Perché non buttarsi sulle tomaxelle (o tomaselle), gli involtini alla genovese? Sono un piatto antico e per tradizione post-festivo, perché "ricicla" ciò che rimane. Insomma, lo slogan è: evitare gli sprechi, anche in cucina.

Ma la loro storia è più antica: le tomaxelle sono nate proprio a Genova, una maniera per cucinare scarti e avanzi e renderli appetitosi durante l'assedio del 1800 a un gruppo di ufficiali austriaci fatti prigionieri.

Ma perché un piatto così gustoso venne servito a quelli che altro non erano se prigionieri? La strategia era far capire al nemico che la Superba poteva permettersi ancora di dare pasti prelibati persino a coloro che catturava, insomma, nonostante fossero assediati i genovesi erano ben lungi dalla fame, dall'inedia e dunque ben lungi dalla resa.