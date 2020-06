Farinata bianca: una specialità tradizionale tutta da riscoprire

Italiano

Questa preparazione è differente dalla "sorella" genovese poiché per realizzarla non viene usata la farina di ceci bensì quella di grano.

C'è una variante che forse non tutti conoscono della classica farinata di ceci genovese, diffusa soprattutto nel savonese: la farinata bianca.

Preparare la farinata bianca è facilissimo se si conosce già la ricetta della farinata di ceci, poiché il procedimento è esattamente lo stesso, cambia solamente la farina che in questo caso è quella di grano.

Diluiamo farina con acqua e sale, facendo passare il composto eventualmente al colino per evitare grumi.

Facciamo riposare per 4-5 ore.

Versiamo l'olio in una teglia larga (se si ha a dispisizione, il tipico testo di rame).

Aggiungiamo l'impasto e rimestiamo lentamente per amalgamare con l'olio.

Cuociamo in forno finché non si sarà formata in superficie la tipica doratura croccante.

Serviamo calda con una spolverata di pepe nero.