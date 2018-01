I "taggiaen verdi" di Genova

Italiano

Cosa c'è di meglio, quando si ha un po' di tempo libero, di cucinare i piatti della tradizione popolare? I taglierini verdi (il colore è dato dalle borragini) sono proprio un tipico primo genovese, da condire come meglio si crede. Anche se con il sugo di carne o funghi, come vuole la ricetta classica, sono veramente speciali.

Lessare le borragini, e impastarle nella farina insieme ai tuorli, fino a quando non si otterrà un composto omogeneo di colore verde. A questo punto stenderlo con il mattarello in modo da formare le sfoglie, e tagliarle in fili sottiili (taglierini).

Far cuocere i taglierini per pochi minuti in acqua, e condirli come si preferisce.

Photo credit: Instagram@cami_ronco