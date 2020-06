Il "tocco de muscoli" alla genovese: la ricetta

Italiano

Cosa c'è di meglio, quando si avvicina la bella stagione, di un piatto di pasta con un buon sugo di muscoli?

In genovese si dice "tocco de muscoli", ed è una vera squisitezza sia per gli spaghetti sia per le minestre asciutte. Per cambiare un po', si può rendere "rosso" aggiungendo pelati o pomodori freschi che rendono il sugo più appetitoso.