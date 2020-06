Stufato di carne, la ricetta dello "stuffou" della tradizione genovese

Italiano

Iniziamo preparando tutti gli ingredienti e tagliando la carne a pezzi. Tritiamo la cipolla, e facciamola rosolare in una pentola (per essere fedeli alla tradizione, dovrebbe essere in terracotta) con dell'olio.

Aggiungiamo la carne e, dopo qualche minuto, versiamo il vino.

Mentre il vino evapora, approfittiamone per tritare aglio e rosmarino.

Aggiungiamo alla carne un po' di acqua o brodo, per allungare la cottura e non farla seccare, e facciamo cuocere per mezz'ora circa, salando.

Dopodiché uniamo il trito, la salsa di pomodoro, e le patate. Irroriamo quanto basta con altra acqua o brodo, cuociamo ancora per un poco, e serviamo in tavola.

Credits: Ig@silviadisilvio_guru.chef