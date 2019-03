Torta Mimosa, il dolce che omaggia Sanremo e le donne

Italiano

Qual è il fiore che simboleggia tradizionalmente la Giornata della Donna? Sicuramente la mimosa, i cui rami vengono in genere donati alle donne in occasione dell'8 marzo. Proprio per questo - dovendo pensare a un dolce che simboleggi questa ricorrenza - è inevitabile che venga in mente la Torta Mimosa.

Ma in realtà il nome di questa torta - che ormai per tradizione viene associata all'8 marzo - deriva da un altro fatto.

Forse infatti non tutti sanno che il dolce è diventato famosa negli anni '60 in Liguria: la Torta Mimosa infatti venne presentata dallo chef pasticcere Adelmo Renzi in occasione di un concorso dolciario a Sanremo. E questa prelibatezza venne dedicata proprio alla città rivierasca, con i suoi fiori profumati e colorati.