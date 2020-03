La ricetta dello "Stoccafisso Antica Genova e non solo" di chef Ivano Ricchebono

Per la salsa all'acciuga salata:

Ivano Ricchebono, chef del ristorante "The Cook" (una Stella Michelin) di Genova, è stato nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia 2020, per l'originalità e la bontà dei suoi piatti a base di questo prodotto ittico norvegese, tra i più pregiati e importanti della tradizione genovese.

Durante la serata della premiazione, Ricchebono ha preparato lo "Stoccafisso Antica Genova e non solo", un mix di sapori e ingredienti semplici come le patate, lo zafferano, il radicchio, le acciughe e il tocco creativo della spugna al basilico per esaltare il sapore unico dello stoccafisso, attraverso un’interpretazione originale e raffinata.

Ecco la ricetta originale diffusa dallo stesso chef.