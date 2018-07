Italiano

Pochi e semplicissimi ingredienti per quesot piatto della tradizione della cucina povera genovese. Ma il bello del riso e latte è che, al di là della preparazione "standard" che vi riportiamo, può costituire una valida base per tanti piatti diversi, adatti anche per cucinare qualcosa di originale per una serata speciale.

Basta infatti aggiungere qualche ingrediente per guarnire la portata e dare un poco di sapore in più, come frutti di bosco, oppure una spruzzata di cannella o cacao, e si otterrà un piatto a dir poco sfizioso.

Ricetta a cura del portale istituzionale AgriLiguriaNet.