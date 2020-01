Ricetta tradizionale della ratatuia ligure: tutto il buono della verdura

Italiano

Avete un sacco di verdure diverse da utilizzare prima che vadano a male, magari abbandonate in fondo al frigo? Perché non risolvere tutto con la ratatuia?

È un piatto ligure in cui vengono utilizzati tanti tipi di verdure diverse, in maniera originale e gustosa. E la tradizione si diffonde: la ratatuia (parola che, secondo alcune fonti, deriverebbe da "ravatto", cosa di poco conto, giusto per indicare che per prepararla si usano gli "scarti" della cucina) è diffusa pure nel Basso Piemonte e si trova anche in Francia con il nome "ratatouille".