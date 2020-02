Preboggion e fugassette: la merenda contadina della tradizione ligure

Italiano

Da piatto povero e semplicissimo ad antipasto "d'elite" servito in pochi ristoranti: è stata questa la sorte di preboggion e fugassette (preboggion e focaccette), che una volta era una delle tipiche merende dei contadini liguri e oggi viene servita in vari locali.

Non è nient'altro che una focaccia con le erbe: un'alternativa facile e originale - dalle origini povere - da utilizzare come antipasto o come stuzzichino per gli aperitivi.