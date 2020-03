La ricetta della pizza all'Andrea, tradizione del ponente ligure

Italiano

In tutta la Liguria, ma soprattutto a ponente, è famosa la Pizza all'Andrea.

Per l'impasto si procede come per la focaccia all'olio.

Sulla superficie della focaccia si spalma poca salsa di pomodoro e si dispongono le acciughe tagliate a pezzi, le foglie di basilico intere, le olive e una spolverata di origano.

Si cosparge di olio e si inforna.

Photo credit: Instagram@marcellomasemeloni