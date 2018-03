Italiano

Chi non è mai stato a Triora, "paese delle streghe" nell'entroterra del ponente ligure, e soprattutto chi non ha mai assaggiato il suo famoso pane? Il pane di Triora è stato riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale italiano, e la sua ricetta è molto antica: l'obiettivo era realizzare una pagnotta con il grano locale, che potesse resistere anche per giorni.