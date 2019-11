'Menestra de succa': la ricetta della tradizionale minestra di zucca

Italiano

Tra le zuppe e le minestre della tradizione ligure, non manca quella di zucca.

Diffusa più o meno in tutto il nord Italia, la minestra di zucca è trova le sue origini (anche) nell'entroterra genovese, soprattutto dalle parti di Murta che è famosa in tutta la Liguria per ospitare la gettonatissima mostra/sagra "Dalla A alla Zucca".