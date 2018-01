La Mesciua, zuppa della tradizione

Italiano

Ottima fonte di proteine, è un ottimo piatto soprattutto per scaldarsi durante le giornate più fredde.

Fagioli cannellini, ceci, farro, sale, olio e pepe: sono i pochi e semplici ingredienti della Mesciua, la zuppa della tradizione ligure. Piatto povero, nato per utilizzare al meglio i prodotti della terra (ma secondo alcune versioni la Mesciua risale ai tempi di carestia, quando le donne andavano al porto e raccoglievano tutto ciò che cadeva dai sacchi di granaglie), è diventato un grande classico della cucina della nostra regione, in particolare alla Spezia.

Dopo aver fatto ammollare fagioli e ceci in acqua, cuocerli. Far cuocere anche il farro. È meglio usare pentole differenti in quanto questi tre ingredienti hanno diversi tempi di cottura.

Infine, scolare i ceci e il farro, e metterli nella pentola dei fagioli. Far cuocere ancora per mezz'ora, aggiungendo sale e rosmarino

Photo credit: Instagram@michaelsp