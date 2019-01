Lasagne al pesto

Italiano

Pesto: se si vuole fare seguendo la ricetta tradizionale, bisogna pestare in un mortaio l'aglio, il sale, il basilico, i pinoli e il formaggio grattugiato, aggiungendo poi in ultimo l'olio. Ma si può anche fare - come ormai fanno anche tanti genovesi - utilizzando il frullatore.

Lasagne: versare la farina in una ciotola (escludendo una piccola parte), aggiungere le uova, mescolare e versare lentamente la farina rimanente. Quando il composto sarà sufficientemente solido, lavorarlo con le mani formando una palla, e lasciarla coperta per circa 30 minuti sotto uno strofinaccio. Schiacciare poi il panetto aiutandosi con i rulli della macchina per tirare la pasta (o con il mattarello) e ricavare delle sfoglie sottili da tagliare in rettangoli.

Besciamella: far sciogliere il burro e aggiungere poco per volta la farina. Far scaldare il latte, aggiungere noce moscata e sale, e versarlo nel pentolino del burro.

Far bollire le lasagne per un paio di minuti, adagiarle su una pirofila e stendere uno strato di besciamella e poi uno di pesto. Ripetere l'operazione sovrapponendo gli strati di pasta, la besciamella e il pesto quanto basta. Alla fine, spargere sulle lasagne una grattugiata di parmigiano. Mettere in forno per 15 minuti a 180 gradi.

