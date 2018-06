Gran Pistau

Italiano

Le origini di questa minestra sono davvero antiche: per scoprirle bisogna tornare indietro nei secoli, quando ancora nell'entroterra si viveva mangiando il grano che cresceva spontaneamente.

Innanzitutto bisogna battere il grano in un mortaio di legno fino a spogliare i chicchi della pellicina.

Successivamente far cuocere in acqua salata con poco olio. Dopo qualche ora (circa tre o quattro), spegnere e lasciare raffreddare.

Nel frattempo far soffriggere in padella olio, aglio, porri e salsiccia. Unire il grano, che dopo la cottura avrà assunto la consistenza di una poltiglia, aggiungere parmigiano, far raffreddare e servire.

Photo credits: Instagram@viaggiaescopri