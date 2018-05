Italiano

Chi non conosce i gobeletti (o cobeletti, a seconda delle zone della Liguria in cui vengono prodotti)? Questi biscotti, classici dell'entroterra di Genova e Savona, hanno la forma di un piccolo panettoncino, sono fatti in pasta frolla e nascondono, all'interno, un morbido cuore di marmellata.

Ecco la ricetta della tradizione ligure, a cura del portale istituzionale AgriLiguriaNet.