Frittelle di San Giuseppe

Italiano

il segreto della loro bontà? Gli ingredienti semplici e genuini. Per prepararle bastano solo farina, zucchero, uvetta, uova, latte, lievito, acqua, olio, sale e zucchero a velo. Tutti ingredienti che in genere abbiamo in casa, pronti all'uso.

Separare i tuorli dagli albumi. Porre in una terrina la farina e una parte del latte, l'altra usarla per stemperare a tiepido il lievito, e poi unire anche questa seconda parte; aggiungere tuorli, sale, uva sultanina, ammorbidire in acqua tiepida, miscelare tutto bene creando un impasto morbido, coprire e porre a lievitare per un'ora.

Montare a neve soda gli albumi e unire all'impasto con delicatezza.

Friggere in olio bollente. Sgocciolare su carta assorbente e spolverare con zucchero a velo.

Photo credit: Instagram@enricapiccinin