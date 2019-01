Farinata di zucca, una variante originale della "fainà"

Italiano

Tutti conosciamo la tradizionale farinata, ma forse non tutti sanno che, con il tempo, sono state elaborate gustose varianti. Un esempio è la farinata bianca, un altro è la farinata di zucca, nata nel ponente genovese, esattamente tra Voltri, Pegli e Sestri Ponente.

In realtà è una variante decisamente elaborata perché molte sono le differenze tra questa e la classica farinata di ceci: basti pensare che in questo caso è prevista una pasta e un ripieno. Cos'è dunque la farinata di zucca? Una torta salata? No. Un polpettone? Nemmeno. È un piatto decisamente unico nel suo genere, provare per credere.

La farinata di zucca è ottima come secondo (piatto unico) ma anche, in piccole porzioni, come antipasto o finger food per gli aperitivi.

Ecco la ricetta proposta dal sito istituzionale www.lamialiguria.it.