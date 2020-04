"Carbonara Day", la ricetta per un'ottima carbonara e la variante vegetariana

Italiano

Lunedì 6 aprile è il "Carbonara Day", la giornata dedicata alla famosissima ricetta laziale tra le più famose e amate nel mondo. Questa particolare ricorrenza è stata voluta dai pastai italiani di Unione Italiana Food e IPO - International Pasta Organisation.

E i social si stanno già scatenando a suon di post, videoricette e foto: basta cercare gli hashtag #carbonaraday e #carbonarahomemade, per capire che mangiare bene è possibile - seguendo le ricette tradizionali - anche se bisogna restare a casa.

Pasta, uovo, guanciale, pepe, e pecorino per una ricetta facile, veloce e celebre, di cui vi forniamo anche la versione vegetariana (ma non vegana, in quanto pecorino e uova rimangono) per cambiare un po' e soddisfare tutti i palati.