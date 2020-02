Ricetta di Carnevale: le bugie

Italiano

Non c'è Carnevale senza bugie (o chiacchiere): questa ricetta antica viene tramandata di generazione in generazione fin dai tempi dell'antica Roma, diventando una specialità senza tempo. Tanto che ogni regione ha le sue varianti: in Liguria questi dolci sono chiamati "bugie" oppure, in alcune zone, "crostoli". E poi, man mano che si gira l'Italia, ci si sbizzarrisce: cioffe, frappe, cenci, guanti, gasse, sfrappe, pizze fritte, e chi più ne ha più ne metta. Praticamente ogni regione ha il suo modo di chiamare questo alimento.

I segreti delle bugie? Sono buone e si preparano facilmente e in poco tempo, con ingredienti che tutti abbiamo in casa.