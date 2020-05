Ricetta dei Biscotti del Lagaccio, tutta la bontà della tradizione

Se pensiamo a un dolce della tradizione ligure, più precisamente ai biscotti, non possono non venire in mente i biscotti del Lagaccio, fragranti e leggeri.

Ma come nascono, e come si preparano? Questi speciali biscotti croccanti nascono nel 1593 a Genova, naturalmente nel quartiere del Lagaccio, come variante delle fette biscottate. In pratica erano un incrocio tra un dolce e il pane secco, adatto ad essere portato in barca da pescatori e marinai durante i loro lunghi viaggi.

Il sito istituzionale VisitGenoa ci svela la ricetta. Essendo un prodotto da forno molto antico, bisogna rispettare i tempi che impone la ricetta tradizionale: non cimentatevi in questa preparazione se avete fretta.