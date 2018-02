Italiano

Chi di voi non ha mai sognato di imparare a fare il pane in casa? Una volta tutti lo sapevano fare: e soprattutto nel ponente ligure era molto diffuso il pane d'orzo Carpasinn-a, originario del monte Carpasina.

Impastare la farina con l'acqua e il lievito di birra. Lasciare in riposo l'impasto coperto con la farina di orzo. Riprendere l'impasto lavorandolo bene e a lungo, formando poi delle lunghe pagnotte.

Con un filo di spago tagliare delle fette che devono essere disposte nelle teglie e cotte nel forno a legna non troppo caldo per un'ora. Togliere dal forno, girare dall'altra parte e rimettere in forno, completare la cottura per un' ora ancora, sempre a bassa temperatura.

Durante le operazioni di taglio delle fette con lo spago e la messa in forno si avrà cura di non toccarle con le mani, altrimenti diventano impermeabili ai liquidi al momento del consumo che prevede invece l'accompagnamento di olio, latte, vino o più semplicemente acqua.