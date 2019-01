Insalata di radici di Chiavari: la ricetta della tradizione, buona e sana

Italiano

Radici di Chiavari (scorzamara), aglio, acciughe, aceto e olio: bastano questi semplici ingredienti per dare vita a una ricetta della tradizione, forse poco conosciuta, ma davvero squisita, adatta come sfizioso contorno ma anche, in piccole porzioni, come antipasto.

Questo piatto non è solo buono, ma è anche salutare: le radici di Chiavari infatti vengono considerate tradizionalmente un depurante, un diuretico e un digestivo.

Ecco la ricetta proposta da Agriligurianet.