Gattino precipita sulla scogliera, salvato dai vigili del fuoco

Che siano piccoli o grandi salvataggi, i vigili del fuoco genovesi non si tirano indietro. Neppure quando c'è da salvare il proverbiale gattino sull'albero, solo che nei giorni scorsi nn si è trattato di un albero, ma di una scogliera.

I vigili del fuoco di Rapallo sono infatti intervenuti per salvare un micino bianco e arancione che, a Zoagli, in via Barduzzi, è sfuggito alla padrona ed è caduto su una scogliera restando bloccato.

I pompieri si sono imbragati e ancorati d un pino marittimo si sono calati fino a raggiungere il felino. Recuperato e portato in salvo, è stato riconsegnato alla proprietaria.