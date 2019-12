Zoagli, cede la collina sull'Aurelia: traffico bloccato, una donna ferita

Una grossa frana blocca dalle prime ore della mattina l’Aurelia all’altezza della galleria Le Grazie, a Zoagli. Il fianco della collina ha ceduto intorno alle 6, e una donna è rimasta ferita dopo essere andata a sbattare contro il cumulo di terra e i detriti con l’auto su cui stava viaggiando.

La donna è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale di Lavagna, e non sarebbe in gravi condizioni. Le ripercussioni della viabilità sulla frana, invece, sono molto pesanti.

L’Aurelia è completamente interrotta, e l’unico collegamento tra Rapallo e Chiavari resta l’autostrada A12. I mezzi Atp della linea 98 hanno cambiato percorso: in direzione Santa Margherita–Bargonasco partono da Santa Margherita poi passano da San Pietro Cimitero, Rapallo FS, transito autostradale (via Libertà), Chiavari FS e poi regolare percorso. In senso opposto: primo tratto regolare fino a Chiavari poi da qui transito autostradale, Rapallo FS e regolare fino a Santa Margherita.

Sul luogo della frana sono presenti carabinieri, tecnici Anas e autorità per stabilire il modo migliore per procedere e soprattutto per accertare che il fronte si sia stabilizzato, visto che intorno alle 10 di domenica era ancora in movimento. Il levante, va ricordato, è rimasto in allerta anche nella notte tra sabato e domenica e sino a mezzogiorno.