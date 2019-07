'Spese pazze': condannato il sindaco di Zoagli, Comune commissariato

Con provvedimento datato venerdì 5 luglio 2019 il prefetto di Genova, Fiamma Spena, ha sospeso il consiglio comunale di Zoagli, avviando la procedura di scioglimento dello stesso in quanto in quel Comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi 'per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio'.

Nelle more dello scioglimento è stata nominata commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente Ornella Sansalone, vice prefetto in servizio presso la Prefettura di Genova.

Il sindaco Franco Rocca è sospeso in quanto condannato in primo grado in uno dei processo sulle cosiddette 'spese pazze' in Regione.