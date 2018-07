Cani sequestrati, Sarzano si mobilita: «Restituite Zed e Hira»

«Restituite Zed e Hira al suo padrone»: Sarzano si mobilita dopo il sequestro effettuato dalle guardie zoofile dell’Oipa dei due pitbull di proprietà di un residente, un giovane «sicuramente problematico e in difficili condizioni economiche», dice chi lo conosce, ma che «ha sempre voluto bene ai suoi animali, al punto da arrivare a non mangiare lui per dare da mangiare a loro».

La vicenda risale a qualche giorno fa, quando gli operatori dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di Genova hanno ricevuto una segnalazione riguardante presunti maltrattamenti ai danni di due cani tenuti in un appartamento del centro storico. Al loro arrivo, le guardie zoofile hanno trovato una situazione preoccupante: il più anziano, Zed, semi-paralizzato e con diversi problemi di salute, apparentemente traumatizzato (come hanno sottolineato gli operatori) e lasciato in scarse condizioni igieniche, con piaghe da decubito aperte sulla pelle e un probabile tumore ai testicoli. Anche la giovane femmina, una pitbull marrone ribattezzata Hira, presentava diverse problematiche, tra cui una mastite e un’infestazione da pulci.

Alla luce delle condizioni in cui i due animali sono stati trovati (di fatto violazioni di legge, non soltanto preoccupanti a livello morale), non è stato possibile fare altro che procedere con il sequestro, tra le proteste e le minacce del proprietario. Che ha però trovato una grande supporto tra i residenti del quartiere: «Conosciamo bene sia lui sia i suoi cani - conferma a Genova Today una delle numerose persone che si sono schierate contro il sequestro - Possiamo testimoniare come il rapporto tra il proprietario e i cani sia sempre stato di vicendevole cura e amore, al punto che piuttosto che farlo sopprimere, l'anziano e malato Zed viene portato a braccia a fare i suoi bisogni e a prendere un po' d'aria ai giardini».

Un punto di vista condiviso da molti abitanti di Sarzano, che hanno deciso di passare all’azione per tentare di annullare il provvedimento organizzando una raccolta firme e chiedendo a un avvocato di seguire il caso.

Zed, intanto, è stato visitato da un veterinario, pulito, medicato e ha iniziato una terapia farmacologica per le varie problematiche da cui è affetto, così come Hira. Che non abbandona mai il suo compagno più anziano, ed è per questo che l’appello dei volontari che lo hanno preso in carico si concentra sull’adozione di coppia: anche se le condizioni di Zed sono assolutamente incompatibili con la vita in canile, è impensabile separare i due cani, legatissimi l’uno all’altro e abituati a vivere in simbiosi. Chi volesse avere informazioni o aiutare Zed può scrivere all’indirizzo guardiegenova@oipa.org.